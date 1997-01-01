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Серия лекций про еду «Еда в центре» 15 августа 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

КЦ «Зеленоград» открывает новую серию встреч «Еда в центре» и приглашает на летнюю веранду 15 августа в 19:00 на первую встречу #едавцентре. На встрече будут говорить про самую популярную еду в мире — пиццу!

Управляющий партнер доставки еды Лаки Кинг Сергей Счастливцев:

  • расскажет о новейших технологиях приготовления пиццы;
  • научит разбираться в качестве;
  • ответит на самые каверзные вопросы.

Можно будет испечь пиццу, поделиться самыми необычными начинками и выиграть подарки.

Вход свободный.

фото: on-desktop.com

Знать о еде человек должен не меньше, чем о математике или о своём родном языке. (Гордон Рамзи)

Надо кушать только хорошую пищу и понемногу, так же с книгами и кино (Кшиштоф Занусси)

Культурный Центр «Зеленоград» открывает новую серию встреч под названием «Еда в центре».

В рамках цикла все желающие смогут:

  • узнавать про тренды в еде;
  • знакомиться с рестораторами;
  • изучать кухни народов мира;
  • общаться.

Ведь еда объединяет!

Партнеры цикла «Еда в Центре»:

Свои предложения по темам цикла и участию пишите в сообщения https://vk.com/im?sel=-114928588

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