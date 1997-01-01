Вы сможете полюбоваться сохранившимся деревянным зодчеством, узнать историю столярного промысла, военную историю каменского рубежа, познакомиться с прошлым «Подмосковного Барбизона» — любимого дачного места художников, заглянуть в далекое, «каменновековое» прошлое Каменки и в ее будущее.

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