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Прогулка по Каменке: от каменного века до века инноваций 9 августа 19:00 "Конечная" остановка в 16-ом районе Возраст 6+

Сегодня, 9 августа в 19 часов Музей Зеленограда приглашает всех желающих на прогулку по деревне Каменка. Вы сможете полюбоваться сохранившимся деревянным зодчеством, узнать историю столярного промысла, военную историю каменского рубежа. Сбор на остановке «16 микрорайон.

Вы сможете полюбоваться сохранившимся деревянным зодчеством, узнать историю столярного промысла, военную историю каменского рубежа, познакомиться с прошлым «Подмосковного Барбизона» — любимого дачного места художников, заглянуть в далекое, «каменновековое» прошлое Каменки и в ее будущее.

Подробности и запись по телефону: 8(499)717-16-02 или 8(929)575-90-60.

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