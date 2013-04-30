На ярмарке можно будет купить школьную форму, рюкзаки и сумки, детскую одежду и обувь. Суммы пожертвований за вещи могут быть произвольными.

«Ярмарка рассчитана на малоимущие семьи, — рассказала координатор сообщества „Волонтёрская помощь Зеленоград“ Валерия Гречина. — На ней будут в основном вещи с нашего склада, которые пожертвовали для нуждающихся. В Зеленограде есть семьи, которые просто выживают, мы помогаем им не только вещами, но и продуктами. Одеть ребенка в школу — это немалые расходы, а нам отдают вещи иногда очень качественные и почти новые».

Приём школьных вещей в хорошем состоянии будет организован и на самой ярмарке. Приносить их можно прямо к храму Александра Невского с 10:00 до 12:00 или заранее, оставив у охраны храма с пометкой «Для ярмарки». Контактный телефон организаторов для дополнительных вопросов: 8(926)124-7560.