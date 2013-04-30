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Благотворительная ярмарка «Соберём детей в школу» от волонтёров Зеленограда 12 августа 10:00
Фото: Alexandr-hram.ru

В воскресенье, 12 августа (с 10:00), у храма Александра Невского за 14 микрорайоном пройдёт благотворительная ярмарка «Соберем детей в школу». Ярмарку организует сообщество «Волонтёрская помощь Зеленоград» — всех желающих приглашают приносить школьную одежду и принадлежности, а малоимущие семьи — посетить ярмарку и сделать покупки за пожертвования, которые пойдут на помощь нуждающимся.

На ярмарке можно будет купить школьную форму, рюкзаки и сумки, детскую одежду и обувь. Суммы пожертвований за вещи могут быть произвольными.

«Ярмарка рассчитана на малоимущие семьи, — рассказала координатор сообщества „Волонтёрская помощь Зеленоград“ Валерия Гречина. — На ней будут в основном вещи с нашего склада, которые пожертвовали для нуждающихся. В Зеленограде есть семьи, которые просто выживают, мы помогаем им не только вещами, но и продуктами. Одеть ребенка в школу — это немалые расходы, а нам отдают вещи иногда очень качественные и почти новые».

Приём школьных вещей в хорошем состоянии будет организован и на самой ярмарке. Приносить их можно прямо к храму Александра Невского с 10:00 до 12:00 или заранее, оставив у охраны храма с пометкой «Для ярмарки». Контактный телефон организаторов для дополнительных вопросов: 8(926)124-7560.

Первую благотворительную ярмарку «Соберем детей в школу» волонтёры уже провели неделю назад, 5 августа. На ней удалось собрать 5 700 рублей.

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