Денис Косяков вырос в Зеленограде. «С самого детства много читал, любил гуманитарные предметы в школе. Уже в старших классах начал играть в школьном КВН, а позже стал капитаном команды „УО“» , — пишет он о себе.

В 2006 году окончил Театральный институт имени Б. Щукина, два года работал в театре им. Владимира Маяковского, играл в спектаклях «Мертвые души», «Ревизор», «Чума на оба ваши дома!». С 2005 года снимался в сериалах, шоу на ТНТ и других каналах, в том числе был создателем и сценаристом комедийного сериала «Зайцев+1» (2011-2014), актёром и креативным продюсером комедийного сериала «Остров» (2016-2018). Победитель первого сезона шоу «Смех без правил», резидент Comedy Club, участник шоу «Убойная Лига», «Интуиция», «Мафия» и ряда других. Совместно работал с блогерами Максом +100500, Даниилом Поперечным, BadComedian. Был ведущим телешоу «Готов на всё» и «Научи жену рулить» (телеканал «Ю»), «Битва экстрасенсов» (ТНТ), «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам» и «Чернобыль. Зона обсуждения» (телеканал «ТВ-3»). В 2018 году участвовал в съемка кинофильмов «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» и «Отрыв»

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