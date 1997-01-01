8 августа в 17:00 в Бургерной «Янхук» (корпус 426а) состоится встреча с блогером, шеф-поваром Сергеем Алексютенко (14,1 тыс. подписчиков), на которой можно будет не только поговорить, но и приготовить, пожалуй, самое известное блюдо тайской кухни — суп «Том ям». Необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено.
Внесите в ваше традиционное меню перчинку! Том Ям — это острый кисло-сладкий суп с креветками, курицей и грибами, местными кореньями и пряностями. Не знаем ни одного человека, который, попробовав «Том ям», остался бы к нему равнодушен.
Успейте зарегистрироваться, количество мест ограничено!
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