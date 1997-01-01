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Парусная регата Андрея Беньковского 30 июня 11:00 Возраст 6+
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

В субботу, 30 июня (в 11:00), на Дунькином пруду в 12 микрорайоне пройдёт летняя парусная регата «На всех парусах», соревноваться в которой будут модели исторических парусников — под руководством их автора Андрея Беньковского и при поддержке сотрудников Музея Зеленограда.

Андрей Беньковский — зеленоградский учёный-энтомолог, доктор биологических наук, увлекается историческим судомоделированием с детства. «Со временем ученый начал собирать парусные и моторные, радиоуправляемые и настольные модели, изобрел авторскую технологию конструирования плавающих копий парусников с большим количеством парусов. Моделей стало так много, что они едва умещаются в квартире автора. А на традиционные запуски, которые проходят на Школьном озере и Дунькином пруду, приходит много зеленоградцев», — писала зеленоградская газета «41».

Таких «рейсов» парусников, как их называет сам Андрей Беньковский, было уже много — для одного из кораблей есть даже группа Вконтакте «Парусник Мария Николаевна» с фотографиями с запусков и выставок.

Во время традиционной летней регаты на Дунькином пруду он расскажет об истории создания и особенностях парусников, модели которы спустит на воду: это клипер «Катти Сарк», барк «Морское облако», клипер «Ариэль», корабли «Юнона» и «Принцесса Эйтель-Фридрих» («Дар Поможа»), линейный корабль «Виктори».

Участников ждут конкурсы с призами:

  • «Устройство парусного судна и типы парусных судов» — по рисункам и на моделях нужно будет угадать тип судна, детали оснастки и ответить на несколько вопросов, например: бриг, корвет, барк — что это такое? Фок-, грот-мачта — где они находятся?
  • «Король морских узлов» — участникам расскажут об универсальности морского узла и его особенностях, научат его завязывать, а трое первых участников, правильно завязавших морской узел, получат призы.
  • «Парусная гонка» — все желающие смогут принять участие в гонке парусных судов со своими моделями. Перед началом парусной гонки необходимо зарегистрироваться у организаторов мероприятия.

Контакты организаторов: телефон 8(499)732-2122. При плохой погоде (дождь или сильный ветер) регату могут перенести на другое время.

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