21 июня в 16:00 на Центральной площади около КЦ «Зеленоград» (ДК) состоится велопробег, посвященный безопасности дорожного движения для велосипедистов. В программе: велопробег и выступления по велотриалу. Приглашаются все желающие. Возраст не ограничен. Сбор у сцены.
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