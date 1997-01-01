21 июня в 16:00 на Центральной площади около КЦ «Зеленоград» (ДК) состоится велопробег, посвященный безопасности дорожного движения для велосипедистов. В программе: велопробег и выступления по велотриалу. Приглашаются все желающие. Возраст не ограничен. Сбор у сцены.