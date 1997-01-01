Заезды будут организованы по возрастным категориям 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет. Победителей в каждой возрастной категории ждут ценные подарки от организаторов праздника — магазина 4sport и ГБУ «Энергия».

Главный приз — самокат!

Приходите сами и берите с собой хорошее настроение, а самокат для участия можно будет получить в прокат совершенно бесплатно!

Группа ВКонтакте: https://vk.com/event167912493

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Подробности по телефону 8(499)731-52-20 пн-пт с 9:00 до 18:00