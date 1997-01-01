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В этот день можно будет развлечься на уже традиционном и полюбившемся многим зеленоградцам фестивале красок холи, который первый раз состоялся три года назад. С тех пор ежегодно десятки школьников, студентов, семей с детьми и взрослых людей собираются на территории КЦ «Зеленоград», чтобы окунуться в яркие краски.



Гостей ждет концерт, хедлайнерами которого станут рэп-исполнитель MASTANK и молодая и яркая группа NEBEZAO. За музыкальное настроение будут отвечать Dj Lebedev и Dj Novoseltcev, на сцене выступят хип-хоп-исполнители студии танцев «Феникс». Ведущим мероприятия станет Zharkih, который будет не только вести праздник, но и управлять ярким флешмобом — сообщать гостям, когда одновременно кидать вверх красочный порошок.



Далее состоится финал фестиваля «Знаки», где выступят зеленоградские молодежные группы и молодые исполнители, творчество которых относится к различным жанрам музыкального искусства.



На празднике будут рады и маленьким гостям. Здесь их будут ждать творцы одной из древнейших форм сценического искусства — мимы, а также милые и любознательные существа селфики.



Для самых активных гостей преподаватели студии танцев «Феникс» — Снежана Югай и Софья Урюпина проведут в зоне хип-хоп площадки мастер-классы по двум танцевальным направлениям, на которых можно будет освоить базу dancehall и узнать, что такое свой стиль в хип-хопе.



Батутный центр «ОблакоПарк» разыграет сертификаты на разовое посещение центра. Также гостей праздника ждет розыгрыш призов в нескольких номинациях: лучшее селфи, лучший костюм, лучшее фото с праздника, конкурс репостов.

Партнеры праздника: батутный центр «ОблакоПарк», творческое объединение «Карамельки», студия танцев «Феникс».

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