День России 12 июня. Куда пойти в Зеленограде

Летняя верадна ДК — в 15:00 тематическая программа «Россия — наш общий дом»: творческие мастер-классы, интерактивная программа, конкурсы и игры. Вход свободный (6+).

Открытая сцена возле ДК — в 17:00 четырёхчасовой праздничный концерт «Россия в сердце и в судьбе». Выступают творческие коллективы ДК. Классическими произведениями в сопровождении баяна концертную программу откроет лауреат международных конкурсов Александр Симаков. Затем показательные выступления участников студии фланкировки шашкой «Вихрь» под руководством Геннадия Касьянова, хип-хоп команды танцевальной студии Rangers и студийцев зеленоградской школы танцев Аллы Духовой Todes. Премьера композиции о России певицы Натальи Люмьер. Песенную эстафету продолжат солисты музыкальной студии «МилАко», творческой мастерской «Качели» и юная звездочка из молодежной студии «Амадеус» Софья Антонова. Танцевальные коллективы: ансамбль «Вдохновение», студия хореографии «Юнион», ансамбль эстрадного танца «Галас», балетная студия «Грация», театр танца «Крылья».

Детская площадка у корпуса 1535 — в 17:00 игры с аниматорами, мастер-классы, викторина на знание родной страны и многое другое.