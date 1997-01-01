1 июня

Культурный центр «Зеленоград» (ДК) — в 12:00 на летней веранде большой праздник для детей: мастер-классы по скейтбордингу, фехтованию, а также столярный, швейный, акварельный; концерт творческих коллективов и семейной студии «Барабум»; детская дискотека и анимационная программа; показ детской моды Faberlic; парад колясок; химическое шоу; ярмарка; фонд бездомных животных; детская мото-школа MotoPraktika.

В 13:00, 13:45,14:30 — сеансы мобильного планетария в атриуме ДК. Зрители совершат космическое путешествие по Солнечной системе. Цена — 350 рублей. Бронирование места 8(929)636-19-10.

Для родителей в 15:00 в атриуме ДК лекцию о профилактике у детей сколиоза. Врач-кинезитерапевт Ю.К.Нароваткина и генеральный директор сети медицинских центров кинезитерапии И.В.Морозов расскажут, как избежать детского сколиоза и что делать, если это заболевание уже обнаружено. Также они покажут простые упражнения, которые помогут сохранить здоровье.

Школьное озеро (западная часть) — в 14:00 конкурсы и анимация, надувные аттракционы и театрализованная программа.

Выставочный зал музея (корпус 1410) — в 16:00 интерактив «Вспомним забытые игры». Дети и родители вспомнят, во что играли 50 и 100 лет назад. Для детей от 3 лет.

Михайловские пруды (эстрада со стороны 16 микрорайона) — в 17:00 спектакль-скоморошина, шоу от студии воздушно-спортивного эквилибра, игры и конкурсы от аниматоров и конкурс рисунков на асфальте. А также концерт, подарки и призы.

Дворец творчества (9 микрорайон) — в 10:30 на празднике на площади перед Дворцом игровые площадки, конкурсы, танцы.

Для родителей с 14:00 до 18:00 в театральной части Дворца — день открытых дверей. Знакомство с образовательными программами Дворца творчества, включая творческие объединения и платные программы, запись на которые открывается 4 июня на портале госуслуг.