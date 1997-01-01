Вместе с началом лета и каникул традиционно — 1 июня — отмечают и День защиты детей. Хотя эта дата приходится на будний день, на основных городских площадках пройдут развлекательные программы для детей и познавательные — для родителей. Собрали основные мероприятия на 1—3 июня.
Культурный центр «Зеленоград» (ДК) — в 12:00 на летней веранде большой праздник для детей: мастер-классы по скейтбордингу, фехтованию, а также столярный, швейный, акварельный; концерт творческих коллективов и семейной студии «Барабум»; детская дискотека и анимационная программа; показ детской моды Faberlic; парад колясок; химическое шоу; ярмарка; фонд бездомных животных; детская мото-школа MotoPraktika.
В 13:00, 13:45,14:30 — сеансы мобильного планетария в атриуме ДК. Зрители совершат космическое путешествие по Солнечной системе. Цена — 350 рублей. Бронирование места 8(929)636-19-10.
Для родителей в 15:00 в атриуме ДК лекцию о профилактике у детей сколиоза. Врач-кинезитерапевт Ю.К.Нароваткина и генеральный директор сети медицинских центров кинезитерапии И.В.Морозов расскажут, как избежать детского сколиоза и что делать, если это заболевание уже обнаружено. Также они покажут простые упражнения, которые помогут сохранить здоровье.
Школьное озеро (западная часть) — в 14:00 конкурсы и анимация, надувные аттракционы и театрализованная программа.
Выставочный зал музея (корпус 1410) — в 16:00 интерактив «Вспомним забытые игры». Дети и родители вспомнят, во что играли 50 и 100 лет назад. Для детей от 3 лет.
Михайловские пруды (эстрада со стороны 16 микрорайона) — в 17:00 спектакль-скоморошина, шоу от студии воздушно-спортивного эквилибра, игры и конкурсы от аниматоров и конкурс рисунков на асфальте. А также концерт, подарки и призы.
Дворец творчества (9 микрорайон) — в 10:30 на празднике на площади перед Дворцом игровые площадки, конкурсы, танцы.
Для родителей с 14:00 до 18:00 в театральной части Дворца — день открытых дверей. Знакомство с образовательными программами Дворца творчества, включая творческие объединения и платные программы, запись на которые открывается 4 июня на портале госуслуг.
Площадь Юности — в 12:00 праздничный фестиваль: выступление воздушных акробатов, певцов, фокусников, танцоры и каратистов. Игровые площадки с гарантированными призом.
Культурный центр «Зеленоград» (ДК) — в 14:00 на летней веранде тренинг по детской психологии. В результате тренинга участники узнают в чем состоит родительская роль, научатся понимать истинные мотивы детского поведения, в игровой методике улучшат своего «внутреннего родителя», научатся быстро справляться с конфликтами. Ведущие: Марина Садекова — практикующий психолог, арт-терапевт, консультант английской академии цветотерапии. Ведущая различных тренингов для детей и взрослых, стаж работы 15 лет. Ольга Пискарева — практикующий психолог, коуч, бизнес-тренер, ведущая тренингов личностного роста, стаж работы более 10 лет. Необходима регистрация по телефону 8(499)762-42-10 или на сайте. 18+
Родильный дом (улица Александровка, дом 8) — с 10:00 до 13:00 экскурсии по роддому. Место сбора и начала маршрута — приемное акушерское отделение. Будущие родители и их близкие (группами по 10-15 человек) побывают в акушерском корпусе и узнают, как и где принимают роды, в каких условиях после них приходят в себя мамы с малышами.
Беременные по предварительной записи пройдут УЗИ и получат заключения экспертов. Для этого понадобятся паспорт, полис ОМС, обменная карта и результаты предыдущих исследований. Предварительная запись по телефону: 8(499)729-27-90.
В холле стола справок на вопросы гостей ответят заместитель главного врача горбольницы по акушерско-гинекологической помощи Э.Вартанян и заведующая роддомом Н.Габитова.
Перинатальный психолог, специалист по грудному вскармливанию Т.Бескопыльная и врач-педиатр, специалист по ведению недоношенных детей на амбулаторном этапе Е.Кожевникова проведут лекции для будущих родителей на темы «Позитивный настрой на роды» и «Мягкая адаптация новорожденного. Что нужно знать про малыша?»
В 11:00 в холле гинекологического корпуса родильного дома праздничная программа: игры, музыка и танцы, конкурс рисунка на асфальте, программа «Что делать, если ты потерялся», научное шоу.
Центральная площадь (возле ДК) — забег на 500 метров в рамках полумарафона для детей от 0 до 12 лет. Можно бежать с родителями за руку. Все участники на финише получат памятную медаль и сладкий подарок. Предварительная регистрация не требуется. Старт в 9:45.
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