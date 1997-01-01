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Уборка зеленоградских лесов от мусора 26 мая 10:30

Группа активных жителей устраивает уже третий субботник, убирая мусор в зеленоградских лесах. В этот раз убирать будут лес возле 12 микрорайона. Для желающих помочь: встреча в субботу 26 мая на остановке «12 микрорайон» у магазина «Дикси» с 10:30 до 10:50.

Для уборки леса лучше надеть одежду, которую не жаль испачкать, непромокаемую обувь и головной убор. С собой надо взять хлопчатобумажные перчатки и желательно еще резиновые, большие мусорные пакеты и воду. Подробности можно уточнить в группе акции «ВКонтакте».

Активисты уже убирались в лесопарке 14 и 21 апреля. «В первый раз я выгребла из леса в 11 микрорайоне 11 мешков самостоятельно. И это в том лесу, в котором должны убирать, но не убирают на совесть», написала в сообществе «Подслушано Зеленоград» организатор акции Ирина. На втором субботнике две молодые мамы, трое мужчин и ребенок вынесли из леса больше двадцати мешков мусора, включая дверь от автомобиля.

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