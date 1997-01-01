Сомневающиеся в своих знаниях или желающие освежить в памяти правила русского языка еще могут успеть на «Русский по пятницам» — последнее занятие 6 апреля в библиотеке в 14 микрорайоне. Чтобы принять участие в «Тотальном диктанте», надо зарегистрироваться на сайт акции, выбрать подходящую площадку (зеленоградские надо искать в разделе «Диктант в Москве») и нажать кнопку «зарегистрироваться». Условия участия в «Тотальном диктанте» не изменились: написавшие диктант ждут результатов, которые появятся на сайте акции. В прошлом году проверка длилась почти две недели. Чтобы узнать свою оценку на сайте, надо будет ввести имя/псевдоним и кодовое слово с бланка диктанта. После подведения итогов участники могут забрать свои работы и обсудить ошибки с филологами. Отличников пригласят в ДК или библиотеку №252 и наградят.

По опыту прошлых лет, зарегистрироваться на «Тотальный диктант» можно и на месте, но лучше сделать это заранее. Обычно небольшой процент людей приходит без регистрации, для них находятся места, рассказали Zelenograd.ru в зеленоградской Централизованной библиотечной системе, курирующей этот проект в Зеленограде.

В этом году текст «Тотального диктанта» в ДК прочитает актер «Ведогонь-театра» Ярослав Шевалдов, а библиотеке №252 — педагог, филолог Валерий Клементьев. Автором текста диктанта в этом году стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза». В прошлом году писали текст Леонида Юзефовича, а в предыдущие годы авторами диктанта были Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Захар Прилепин и другие современные российские писатели.