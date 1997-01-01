«Тотальный диктант» — всеобщая добровольная проверка грамотности, задуманная в 2004 году в Новосибирском государственном университете.
Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий.
В этом году площадками для всеобщей добровольной проверки грамотности станут Культурный центр «Зеленоград», библиотека в корпусе 1462, школа №2045 (корпус 2011) и гимназия №1528 в 8 микрорайоне. Сбор участников 14 апреля в ДК в 13:00, в библиотеке — в 13:30, а диктант начнется в 14:00.
Сомневающиеся в своих знаниях или желающие освежить в памяти правила русского языка еще могут успеть на «Русский по пятницам» — последнее занятие 6 апреля в библиотеке в 14 микрорайоне. Чтобы принять участие в «Тотальном диктанте», надо зарегистрироваться на сайт акции, выбрать подходящую площадку (зеленоградские надо искать в разделе «Диктант в Москве») и нажать кнопку «зарегистрироваться». Условия участия в «Тотальном диктанте» не изменились: написавшие диктант ждут результатов, которые появятся на сайте акции. В прошлом году проверка длилась почти две недели. Чтобы узнать свою оценку на сайте, надо будет ввести имя/псевдоним и кодовое слово с бланка диктанта. После подведения итогов участники могут забрать свои работы и обсудить ошибки с филологами. Отличников пригласят в ДК или библиотеку №252 и наградят.
По опыту прошлых лет, зарегистрироваться на «Тотальный диктант» можно и на месте, но лучше сделать это заранее. Обычно небольшой процент людей приходит без регистрации, для них находятся места, рассказали Zelenograd.ru в зеленоградской Централизованной библиотечной системе, курирующей этот проект в Зеленограде.
В этом году текст «Тотального диктанта» в ДК прочитает актер «Ведогонь-театра» Ярослав Шевалдов, а библиотеке №252 — педагог, филолог Валерий Клементьев. Автором текста диктанта в этом году стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза». В прошлом году писали текст Леонида Юзефовича, а в предыдущие годы авторами диктанта были Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Захар Прилепин и другие современные российские писатели.
В прошлогоднем «Тотальном диктанте» в Зеленограде приняли участие около 150 человек, пять из них написали на «отлично» — совсем без ошибок или с одной пунктуационной. А в 2016-м был лишь один отличник,ученик лицея №1557 Иван Терехов. «Диктант был для меня не очень сложным, потому что все правила, которые применялись в диктанте, я знал достаточно хорошо, так как мы их отрабатывали в школе на уроках русского языка, — сказал Иван. — Небольшие сложности возникли лишь в абзаце с прямой речью, но с ним я успешно справился».
«Тотальный диктант» — всеобщая добровольная проверка грамотности, задуманная в 2004 году в Новосибирском государственном университете как скромная образовательная акция за 14 лет ставшая масштабным международным событием.
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