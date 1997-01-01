Трасса пройдет от стадиона «Ангстрем» в лесу за горбольницей. В 11:00 начинается лыжная гонка для детей 6-12 лет и их родителей (один круг, 2,5 километра). В 12:00 — для юношей и девушек 13-17 лет, женщин от 18 лет и старше (два круга, 5 км). В 13:00 — для мужчин от 18 лет и старше (четыре круга, 10 км). Регистрация на стадионе «Ангстрем» работает с 9:00 и будет закрываться за полчаса до старта по возрастным группам. Всем участникам соревнований при регистрации вручается шапочка и номер-майка от Министерства спорта России.



Участникам соревнований лучше всего оставлять свои автомобили на парковке возле регбийного стадиона в парк Победы — заезд на неё с Сосновой аллеи, рассказали Zelenograd.ru в окружном Центре физической культуры и спорта. Рядом, у нового сквера, есть еще одна открытая доступная парковка. Сейчас договариваются с предприятиями Южной промзоны, чтобы на время проведения соревнований были открыты парковки у «Научного центра» и «Элмы».

Зеленоградские старты открытой Всероссийской «Лыжни России» впервые прошли в прошлом году. В этом году ожидается более тысячи участников, сообщил на недавней встрече в префектуре зампрефекта Олег Панин. «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года по всей стране для любителей лыжного спорта. Во время соревнований любой участник может выполнить норматив ГТО («Готов к труду и обороне») по бегу на лыжах. Для этого при регистрации надо назвать свой уникальный идентификационный номер (УИН) — номер можно получить на сайте ГТО.