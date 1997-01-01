Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Фотовыставка «Красота в простом» 1 февраля 18:30 Ведогонь-театр

На выставке «Красота в простом» фотограф Юлия Пасечник представит работы разных жанров — от промышленной фотографии до пейзажа. Открытие выставки 1 февраля в театре «Ведогонь», в 18:30. Выставка будет работать до 4 марта.

Фотоискусство считается одним из видов изобразительного искусства, и занимает одно из ключевых мест в современной массовой культуре.

«Фотография — это способ выразить себя. Взглянуть на многие вещи через призму объектива, — говорит Юлия Пасечник. — Фотография способна передать твои эмоции, твои чувства, твои мысли! Фотография для меня — как портативная машина времени, останавливает мгновение, которое уже не вернуть, но можно сохранить».

Читайте также
Мощь и красота тяжелой промышленности на выставке зеленоградского фотографа Юлии Пасечник в «М-клубе»
 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Новая яркая программа цирка «Максимус» — с 10 февраля. Впервые в России — уникальный аттракцион с тигрольвами! Объявления
Зеленоградский офис «МИЭЛЬ» приглашает воспользоваться услугами опытных специалистов при сделках с недвижимостью Объявления
Факультет дизайна Национального исследовательского университета МИЭТ продолжает набор на программы дополнительного образования Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама