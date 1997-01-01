На выставке «Красота в простом» фотограф Юлия Пасечник представит работы разных жанров — от промышленной фотографии до пейзажа. Открытие выставки 1 февраля в театре «Ведогонь», в 18:30. Выставка будет работать до 4 марта.
Фотоискусство считается одним из видов изобразительного искусства, и занимает одно из ключевых мест в современной массовой культуре.
«Фотография — это способ выразить себя. Взглянуть на многие вещи через призму объектива, — говорит Юлия Пасечник. — Фотография способна передать твои эмоции, твои чувства, твои мысли! Фотография для меня — как портативная машина времени, останавливает мгновение, которое уже не вернуть, но можно сохранить».
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