Фотоискусство считается одним из видов изобразительного искусства, и занимает одно из ключевых мест в современной массовой культуре.

«Фотография — это способ выразить себя. Взглянуть на многие вещи через призму объектива, — говорит Юлия Пасечник. — Фотография способна передать твои эмоции, твои чувства, твои мысли! Фотография для меня — как портативная машина времени, останавливает мгновение, которое уже не вернуть, но можно сохранить».