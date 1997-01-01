Занятия будут проходить 16 и 23 февраля, 2, 16, 23 и 30 марта, 6 апреля (начало в 18:30). Их ведет преподаватель с большим стажем, выпускница МГОПУ имени Шолохова Наталия Знаменская. Занятия по русскому будут интересны и полезны взрослым и подросткам от 12-ти лет. Вход свободный, регистрация не нужна. Ближайшая к библиотеке автобусная остановка — «Корпус 1471» (от станции Крюково — автобус 16).

«Тотальный диктант» — всеобщая добровольная проверка грамотности — пройдет в этом году 14 апреля в 14:00. Задуманная в 2004 году в Новосибирском государственном университете скромная образовательная акция за 13 лет стала масштабным международным событием. Авторами диктанта каждый год становятся современные российские писатели, в этом году им стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза». Три текста (у «Тотального диктанта» три варианта), которые она прочитает 14 апреля, войдут в её новый роман «Дети мои». Он рассказывает о судьбе немецкой автономии на Волге с 1916 по 1938 год.

В прошлом году около 150 зеленоградцев в этом году проверили свою грамотность на образовательной добровольной акции «Тотальный диктант». Писали текст Леонида Юзефовича, а в предыдущие годы авторами диктанта были Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Захар Прилепин и другие известные российские писатели. Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» откроется в конце марта на сайте акции. В Зеленограде главной площадкой диктанта традиционно становится ДК (Культурный центр «Зеленоград»).