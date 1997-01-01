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Неформальная встреча с актером «Ведогонь-театра» Сергеем Зайцевым 11 февраля 17:00 Ведогонь-театр Возраст 12+

Молодой актер играет в зеленоградском театре с 2014 года и запомнился зрителям яркими образами в спектаклях «Скупой», «Капля счастья», «Легкие люди», «Гуд бай, супермен», «Здесь живут люди». Сергей Зайцев также снимается в кино. На встрече 11 февраля (это воскресенье) можно пообщаться с актером, задать ему вопросы о жизни и творчестве.

Сергей Зайцев окончил Высшее театральное училище имени Щепкина при Малом театре, участвовал в спектаклях театра «Модерн» и Международного Чеховского фестиваля. В «Ведогонь-театре» играет во взрослых и детских спектаклях. «За внешней простотой скрывается яркий артист, — пишет театр о Зайцеве. … он всегда разный на сцене». Сергей снимался в фильмах и сериалах «Выйти замуж за Пушкина», «Каменская-6», «Ранетки», «Адвокат». Увлечения актера — степ и джаз, он играет на гитаре, трубе, джембе.

Неформальная встреча — это фактически творческий вечер, но с доверительным общением со зрителями. Билеты — 500 рублей. Их можно купить в кассе театра или забронировать на сайте.

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