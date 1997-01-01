Любовь Успенская и ее новый коллектив музыкантов (7 «живых» инструментов) смогли создать такой союз, в котором слушателю раскрываются все грани их совместного творчества. Этот тандем любви и настоящего моментально принёс свои плоды: и новые песни созвучны стилю большого города, и прежние хиты звучат по-новому. Концерт Любови Успенской состоится в ДК «Зеленоград» в воскресенье, 28 января.
Любовь Успенскую сразу узнаёшь по стилю: певица делится со слушателями своим глубоким мироощущением, внутренним поиском, тончайшим восприятием любви. На ее концертах слушатели погружаются в мир современного городского романса.
Творческая индивидуальность привлекает всегда только настоящие чувства, настоящих музыкантов, настоящую публику, гармонично связывая всё это воедино. Истинный драйв от всего неподдельного. Именно поэтому её слушают, очарованные энергетикой сильной личности. Всё это — многогранная творческая индивидуальность певицы. Любовь. Настоящая.
Дата: 28 Января, 19:30
Продолжительность: 2 часа с антрактом
Рекомендуемый возраст: 12+
Билеты: 1500-4000 рублей (заказ на сайте)
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