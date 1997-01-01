Любовь Успенскую сразу узнаёшь по стилю: певица делится со слушателями своим глубоким мироощущением, внутренним поиском, тончайшим восприятием любви. На ее концертах слушатели погружаются в мир современного городского романса.

Творческая индивидуальность привлекает всегда только настоящие чувства, настоящих музыкантов, настоящую публику, гармонично связывая всё это воедино. Истинный драйв от всего неподдельного. Именно поэтому её слушают, очарованные энергетикой сильной личности. Всё это — многогранная творческая индивидуальность певицы. Любовь. Настоящая.