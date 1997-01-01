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Фестиваль «Снежное регби 2018» 20 января 11:00 Регбийный стадион спортивной школы №111

20 января в 11:00 на регбийном стадионе на Озерной аллее начнется главное событие в зимнем регбийном мире — международный фестиваль «Снежное регби». Сорок команд — мужских и женских — из 18 городов сыграют около ста матчей. А для зрителей — развлекательная программа и кафе.

Программа фестиваля

  • Начало игр в 11:00
  • Церемония открытия в 13:00
  • Финальные игры и награждение в 16:00

Место проведения

Зеленоград, Озерная аллея, дом 10, стадион спортивной школы № 111. 

Дополнительная информация

На фестивале будут работать экспозиции клуба исторической реконструкции «Будимир» и Зеленоградского управления МЧС, а также кафе с выпечкой и горячими напитками. Организаторы приглашают всех любителей спорта вместе с детьми.

Подробности на сайте фестиваля.

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