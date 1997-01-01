20 января в 11:00 на регбийном стадионе на Озерной аллее начнется главное событие в зимнем регбийном мире — международный фестиваль «Снежное регби». Сорок команд — мужских и женских — из 18 городов сыграют около ста матчей. А для зрителей — развлекательная программа и кафе.
- Начало игр в 11:00
- Церемония открытия в 13:00
- Финальные игры и награждение в 16:00
Зеленоград, Озерная аллея, дом 10, стадион спортивной школы № 111.
На фестивале будут работать экспозиции клуба исторической реконструкции «Будимир» и Зеленоградского управления МЧС, а также кафе с выпечкой и горячими напитками. Организаторы приглашают всех любителей спорта вместе с детьми.
Подробности на сайте фестиваля.
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