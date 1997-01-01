20 января в 11:00 на регбийном стадионе на Озерной аллее начнется главное событие в зимнем регбийном мире — международный фестиваль «Снежное регби». Сорок команд — мужских и женских — из 18 городов сыграют около ста матчей. А для зрителей — развлекательная программа и кафе.