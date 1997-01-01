20 января в 12:00 в деревне Брёхово рядом с Зеленоградом (спортивно-технический клуб «Редут») начнутся традиционные ежегодные соревнования по спидвею на льду на кроссовых мотоциклах и квадроциклах «Открытый зимний Кубок ДОСААФ России (кросс-спидвей) MX Speedway 2018». Это уникальное соревнование, не имеющее аналогов в Москве, проводится на открытом озере по правилам ледового спидвея, но на кроссовых мотоциклах, спортивных квадроциклах. Для зрителей гонка интересна своей красочностью и простым восприятием. Короткие заезды выглядят весьма зрелищно.
- Регистрация участников — 8:00 — 9:30
- Тренировочные заезды спортсменов — 9:30 — 11:30
- Открытие соревнования — 12:00
- Полуфинальные заезды — 12:00 — 15:00
- Финальные заезды — 15:00 — 16:00
- Награждение победителей — 16:30
СТК «Кутузовский редут» (деревня Брехово, Солнечногорский район, Московская область) — 20 километров от МКАД. Схема проезда
Событие внесено в официальный календарь ДОСААФ России. В гонке участвуют спортсмены разного возраста и разного уровня навыков, разделенные на классы. В каждом заезде участвует 8 человек.
Условия проведения соревнований:
- Соревнования проходят по правилам спидвея. Трасса — ледовый овал длиной 250-300 м.
- В каждом заезде, как в трековых гонках — 4 круга, старт с флажка.
- В каждом классе, в зависимости от числа заявок, будут организованы четверть финала, полуфинал, финал. Предполагается, что каждый спортсмен будет участвовать минимум в двух заездах.
- Соревнования проходят в классах 50, 65, 85, «женщины», MX2 (125 2т и 250 4т), MX1 (Open), квадроциклы и «ледогарь».
Техника: кроссовые и эндуро — мотоциклы, кроссовые квадроциклы. Шипы для мото стандартные для кросса — высотой не более 8 мм.
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