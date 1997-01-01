Дополнительная информация

Событие внесено в официальный календарь ДОСААФ России. В гонке участвуют спортсмены разного возраста и разного уровня навыков, разделенные на классы. В каждом заезде участвует 8 человек.

Условия проведения соревнований:

Соревнования проходят по правилам спидвея. Трасса — ледовый овал длиной 250-300 м.

В каждом заезде, как в трековых гонках — 4 круга, старт с флажка.

В каждом классе, в зависимости от числа заявок, будут организованы четверть финала, полуфинал, финал. Предполагается, что каждый спортсмен будет участвовать минимум в двух заездах.

Соревнования проходят в классах 50, 65, 85, «женщины», MX2 (125 2т и 250 4т), MX1 (Open), квадроциклы и «ледогарь».

Техника: кроссовые и эндуро — мотоциклы, кроссовые квадроциклы. Шипы для мото стандартные для кросса — высотой не более 8 мм.