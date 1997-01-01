Давно ли Вы читали вслух? Наверное, еще в детстве, когда только учились складывать буквы в слова. А какое это было наслаждение, когда книгу брала мама: слово оживало, становилось объемным и таким родным. Вслушиваясь в интонации чтеца, в малейшие изменения его голоса, мы открывали для себя целые миры. Чтения вслух в кругу семьи — чудесная традиция, готовая к перерождению. Стать частью большой семьи приглашает «Ведогонь-театр»: Вас ждет хорошая литература, любимые актеры и приятная атмосфера.

Многие русские писатели обращались к жанру святочного рассказа, в шутливой или серьезной форме напоминая о милосердии, сострадании и взаимопомощи. И, конечно, о чуде, которое в эти волшебные ночи может случиться с каждым.

За книгой Сергей Зайцев и Ольга Львова.