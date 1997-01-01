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«Читаем вслух» святочные рассказы русских писателей 13 января 16:00 Ведогонь-театр

В субботу 13 января в 16:00 в фойе основного зала «Ведогонь-театра» у новогодней ёлки — вечер с книгой «Читаем вслух» святочные рассказы русских писателей.

Давно ли Вы читали вслух? Наверное, еще в детстве, когда только учились складывать буквы в слова. А какое это было наслаждение, когда книгу брала мама: слово оживало, становилось объемным и таким родным. Вслушиваясь в интонации чтеца, в малейшие изменения его голоса, мы открывали для себя целые миры. Чтения вслух в кругу семьи — чудесная традиция, готовая к перерождению. Стать частью большой семьи приглашает «Ведогонь-театр»: Вас ждет хорошая литература, любимые актеры и приятная атмосфера.

Многие русские писатели обращались к жанру святочного рассказа, в шутливой или серьезной форме напоминая о милосердии, сострадании и взаимопомощи. И, конечно, о чуде, которое в эти волшебные ночи может случиться с каждым.

За книгой Сергей Зайцев и Ольга Львова.

Продолжительность: 1 час

Цена билетов: 500 рублей

Справки по телефону 8(499)740-93-50

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