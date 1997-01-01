Регистрация участников начнется в субботу 13 января с 9:00 в судейской комнате стадиона «Ангстрем», а старты запланированы на 10:30.

Трасса — в лесном массиве за городской больницей. Старт — от стадиона «Ангстрем» на Озерной аллее. Соревнования проводятся в четырёх возрастных группах у мужчин (18-39, 40-49, 50-59 и свыше 60 лет) и в трёх — у женщин (18-39, 40-49 и свыше 50 лет).

Благотворительный стартовый взнос взимается со всех участников и составляет 300 рублей. Для членов федерации лыжных гонок и биатлона Зеленограда — 200 рублей (при наличии членской книжки), пенсионеров — 200 рублей.