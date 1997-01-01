В субботу, 27 января, в КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево (улица Куйбышева, 11) пройдёт ежегодный Фестиваль увлекательной науки и техники. Для детей и взрослых будут работать десятки станций по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до ветеринарии, нейропилотирования и создания мультфильмов.
Начало работы фестиваля — в 11 часов, станции будут открыты до 18:30, в 18:15 состоится торжественное закрытие фестиваля. Большинство станций будут действовать только часть времени — подробное расписание появится в группе фестиваля в Facebook. Фестиваль предназначен для детей с 6 лет с родителями, вход свободный.
Настоящая фабрика мультфильмов заработает на станции «МультиПрописи», которую проведёт Евгений Кабаков, автор самой идеи фестивалей увлекательной науки в том виде, в каком они сейчас проходят в Москве, в Пущино, в Тверской области. На станции ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) будут решать задачу, как спустить на незнакомую планету робота-разведчика. На Детективной станции разберут логические детективные задачи, работу с фотороботами и отпечатками пальцев, шифрование и химические реакции на определение веществ. Изучать физику при помощи игрушек планируется в «Инженерной песочнице«.
Станция «Ветеринарная клиника» (единственная с предварительной записью, которая уже заполнена) познакомит детей с азами ветеринарии — осмотром собак, паразитологией, стоматологией, ортопедией и лабораторной диагностикой для млекопитающих и птиц. Впервые на этой станции при участии детей и ворон будет поставлен эксперимент на уровень развития высшей нервной деятельности — «Обсудим, правда ли, что у животных нет рассудка и сознания, и люди во всем превосходим птиц?»
Прямо на фестивале снова будут выводить цыплят - «Осталось ровно три недели до фестиваля, яйца заложены в инкубатор. Волнуемся и ждем», писали 6 января организаторы. Проект «Чудо на дом. Выводим цыплят в инкубаторе» действует круглый год: можно взять напрокат инкубатор и все необходимое для цыплят, которых после выведения заберут на мини-ферму. Будет и отдельная «пчелиная станция«, где расскажут всё о жизни пчёл и ответят на вопросы любопытных.
На станции издательства «Галактика» собираются не только продавать детскую литературу по физике, химии, астрономии, развитию творческого воображения (РТВ) и ТРИЗу — там же можно будет пособирать модели из картона и выиграть книги из серии «Занимательная Манга» в викторине. Свою станцию на фестивале представит научно-познавательный журнал «Квантик» для любознательных школьников 4-8 классов: с интересными задачками от «Квантика» и сборкой флексагонов.
Станции фирмы «Научная игрушка» продемонстрирует необычные опыты и парадоксы, а посетителей попросят предложить их теоретическое обоснование. А также выиграть в настольную игру у сотрудников фирмы и получить скидку на продукцию, пройти мастер-класс по головоломкам и сразиться в сборке кубика Рубика с лего-роботом.
Свою как всегда зрелищную станцию проведёт зеленоградское Научное шоу «Открывашка»: эксперименты с сухим льдом и жидким азотом, превращения веществ и физические явления от Профессора Открывашкина и Лабораторной Феи. Проект «Многогранники» представит станцию по созданию многогранников своими руками. Сделать своими руками модели самолётов, научиться их регулировать и правильно запускать научит Алексей Елькин, мастер спорта Международного класса по авиамодельному спорту, руководитель Кружка авиамоделистов Клинской станции юных техников.
Поэтесса Алена Амелина, руководитель «Универсальной Родительской Академии», представит «Забавную таблицу умножения». На станции «Логическое вязание» покажут, как вязать без спиц и крючков. Зеленоградская мастерская «Урок труда» организует станцию, на которой с детьми будут делать деревянные кораблики — их можно будет тут же опробовать в бассейне, будут и другие поделки. На станции «Рисоватор» можно будет рисовать нон-стоп при помощи специальных трафаретов и спирографов. А в специальной тёмной комнате проведут станцию «Теневатор-новатор» — игры со светом, тенью и фотоаппаратами.
На других станциях займутся нейропилотированием силой мысли, будут рисовать оптические иллюзии, варить лизуны, конструировать из гороха, решать лингвистические задачи, играть в настольные и обучающие игры, в игру Го, «Скоростные колпачки«, «Гигантские шашки» и в «Балет на проволоке«, делиться опытами на кухне и приёмами первой помощи, развязыванием и завязыванием хитрых узлов. На фестиваль приедут сотрудники Гринпис и Добровольные лесные пожарные с играми и настоящим пожарным оборудованием.
На входе в «Метролог» разместится станция «Сортировочная» для приёма чистого сухого мусора на переработку: бутылок (PET-1), пластиковых упаковок (с маркировкой 2, 4 и 5), батареек, макулатуры и картона, стекла, алюминия, жести, тетрапака. Весь мусор сдаст на переработку группа «Менделеево — чистый поселок», которая действует в посёлке уже много лет.
С 11 до 14 часов можно будет сдать ставшие ненужными чистые вещи для Дармарки, которую тоже регулярно проводят в Менделеево (в последнюю субботу каждого месяца, поэтому Дармарка просто совпадает с фестивалем). Положить вещи (одежду, посуду, игрушки) можно в большую коробку на входе в «Метролог», а с 14 часов раздача вещей начнётся на аллее перед центром.
В большом зале «Метролога» пройдёт программа лекций для детей и родителей:
- 11:15 — Театр тени и песка «Масала» расскажет и покажет с помощью песка научную «Сказку о монахе Менделе, который нашел великий закон на грядке с горохом» Ника Горькавого, астрофизика, доктора физико-математических наук, писателя и соавтора детских энциклопедий.
- 12:00 — «Двуногие и четвероногие: как выжить вместе«, лекция Центра современной ветеринарной медицины Раденис о правилах безопасного содержания животных и птиц. Приглашаются дети и родители.
- 13:15 — «Математика как один из древнейших способов научиться думать«, лекция педагога Марис Сегинёвой из МультиМатической Школы, ведущей видеоуроков для детей и педагогов. В свободное от лекции время Марис проведет станцию «Многогранная математика».
- 14:30 — «Физика в игрушках«, лекция Светланы Тишиной о том, как при помощи игрушек изучать физику.
- 15:45 — «Математика в твоих руках«, лекция Жени Кац, автора методики обучения маленьких детей математике.
- 17:00 — о новом авторском видео-курсе естествознания расскажет Роман Соловьёв. Его курс «Мусорное биомоделирование» можно уже сейчас посмотреть на канале «Дети и наука».
Фестиваль увлекательной науки и техники — мероприятие семейное: «Нельзя отдать туда ребенка младше 11 лет и убежать по своим делам», подчёркивают организаторы и просят также соблюдать чистоту. Для гостей будет работать буфет, гардероб, желающие могут переобуться.
Фестиваль бесплатный, ведущие станций не получают гонораров за свою работу, а все расходные материалы оплачивает администрация Менделеево.
Ведущими станций фестиваля и их организаторами выступают педагоги, сотрудники менделеевского Дома детского творчества «Ритм», работающие с детьми специалисты, энтузиасты популярной науки и просто увлеченные родители и дети, которые когда-то пришли на фестиваль как посетители. В числе партнёров и организаторов станций — зеленоградские организации «Кулибин-центр», Центр современной ветеринарной медицины «Раденис», магазин-клуб «Рыжая овечка», Центр интеллектуального досуга «УникуМ», домашний детский центр «Русинка», «Нейроботикс», МИЭТ и ЦМИТ «Поезд».
"Еще не поздно заявить о своем желании провести станцию" , — приглашают организаторы фестиваля.
Малышей младше 6 лет ждёт специальная игровая зона с кинетическим песком, игрушечной фермой и железной дорогой. Посетителей просят захватить сменную обувь.
На фестивале позаботятся и о детях с особенностями здоровья: на входе есть пандус, половина станций и вход в лекционный зал будут на первом этаже, там же есть просторный туалет, а на второй этаж всем желающим помогут подняться — нужно только предупредить о своём участии через Facebook.
Сохранить всю информацию о ведущих станций, играх, методиках, книгах, пособиях, игрушках, сайтах, контактах — чтобы использовать всё это в течение года — можно будет при помощи специальных листков с описанием станций и значком «сфотографируй главное».
На фестиваль в Менделеево можно доехать от станции Крюково на автобусе или маршрутке 476, они делают остановки на Панфиловском проспекте, выходить в Менделеево («на кругу»).
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