Станция «Ветеринарная клиника» (единственная с предварительной записью, которая уже заполнена) познакомит детей с азами ветеринарии — осмотром собак, паразитологией, стоматологией, ортопедией и лабораторной диагностикой для млекопитающих и птиц. Впервые на этой станции при участии детей и ворон будет поставлен эксперимент на уровень развития высшей нервной деятельности — «Обсудим, правда ли, что у животных нет рассудка и сознания, и люди во всем превосходим птиц?»

Прямо на фестивале снова будут выводить цыплят - «Осталось ровно три недели до фестиваля, яйца заложены в инкубатор. Волнуемся и ждем», писали 6 января организаторы. Проект «Чудо на дом. Выводим цыплят в инкубаторе» действует круглый год: можно взять напрокат инкубатор и все необходимое для цыплят, которых после выведения заберут на мини-ферму. Будет и отдельная «пчелиная станция«, где расскажут всё о жизни пчёл и ответят на вопросы любопытных.

На станции издательства «Галактика» собираются не только продавать детскую литературу по физике, химии, астрономии, развитию творческого воображения (РТВ) и ТРИЗу — там же можно будет пособирать модели из картона и выиграть книги из серии «Занимательная Манга» в викторине. Свою станцию на фестивале представит научно-познавательный журнал «Квантик» для любознательных школьников 4-8 классов: с интересными задачками от «Квантика» и сборкой флексагонов.

Станции фирмы «Научная игрушка» продемонстрирует необычные опыты и парадоксы, а посетителей попросят предложить их теоретическое обоснование. А также выиграть в настольную игру у сотрудников фирмы и получить скидку на продукцию, пройти мастер-класс по головоломкам и сразиться в сборке кубика Рубика с лего-роботом.

Свою как всегда зрелищную станцию проведёт зеленоградское Научное шоу «Открывашка»: эксперименты с сухим льдом и жидким азотом, превращения веществ и физические явления от Профессора Открывашкина и Лабораторной Феи. Проект «Многогранники» представит станцию по созданию многогранников своими руками. Сделать своими руками модели самолётов, научиться их регулировать и правильно запускать научит Алексей Елькин, мастер спорта Международного класса по авиамодельному спорту, руководитель Кружка авиамоделистов Клинской станции юных техников.

Поэтесса Алена Амелина, руководитель «Универсальной Родительской Академии», представит «Забавную таблицу умножения». На станции «Логическое вязание» покажут, как вязать без спиц и крючков. Зеленоградская мастерская «Урок труда» организует станцию, на которой с детьми будут делать деревянные кораблики — их можно будет тут же опробовать в бассейне, будут и другие поделки. На станции «Рисоватор» можно будет рисовать нон-стоп при помощи специальных трафаретов и спирографов. А в специальной тёмной комнате проведут станцию «Теневатор-новатор» — игры со светом, тенью и фотоаппаратами.

На других станциях займутся нейропилотированием силой мысли, будут рисовать оптические иллюзии, варить лизуны, конструировать из гороха, решать лингвистические задачи, играть в настольные и обучающие игры, в игру Го, «Скоростные колпачки«, «Гигантские шашки» и в «Балет на проволоке«, делиться опытами на кухне и приёмами первой помощи, развязыванием и завязыванием хитрых узлов. На фестиваль приедут сотрудники Гринпис и Добровольные лесные пожарные с играми и настоящим пожарным оборудованием.