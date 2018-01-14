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Кукольный теневой спектакль «Рождество» 14 января 12:00,15:00 Библиотека №253 Возраст 5+

Фольклорный театр «Ученый медведь» привозит в Зеленоград теневой спектакль по мотивам традиционного вертепа — «Рождество», в котором звучат народные песни, колядки, загадки, а также живая музыка.

Вы услышите самые разные музыкальные инструменты — гусли, цитра, различные флейты, жалейка, бузуки (греческий инструмент наподобие мандолины), гонг, варган, а также трещотки, шумелки и звенелки.

Первая часть спектакля — традиционная: Мария, Иосиф, рождение Младенца Иисуса, поклонение трех волхвов, дворец царя Ирода…

Затем узнаем, как празднуют Рождество в Польше, Италии, Франции. Рождественские традиции и обряды.

Во второй части спектакля — отправимся в Рождественское путешествие! Во многих странах празднуют Рождество. И везде по-своему.

Мы побываем в Польше, Италии, Франции, а также в других странах и узнаем о некоторых рождественских традициях и обрядах.

После спектакля — народные игры для детей с артистами театра под живую музыку.

Продолжительность всего спектакля — 1 час.

Художник, автор сценария и режиссер — Пронькин Андрей.

Бронируйте места на сайте или по телефонам 8-985-49-2345-8, 8-985-112-82-93.

Дата: 14 января 2018 года

Время сеансов: 12:00 и 15:00 (общая продолжительность — 1,5 часа)

Место проведения: Библиотека № 253 (корпус 1106).

Стоимость: 850 рублей, «взрослый+ребенок» 1500 рублей. Билеты в продаже в библиотеке №253 (корпус 1106) и в Центральной детской библиотеке № 251 (корпус 401) с 10:00 до 20:00.

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