Вы услышите самые разные музыкальные инструменты — гусли, цитра, различные флейты, жалейка, бузуки (греческий инструмент наподобие мандолины), гонг, варган, а также трещотки, шумелки и звенелки.

Первая часть спектакля — традиционная: Мария, Иосиф, рождение Младенца Иисуса, поклонение трех волхвов, дворец царя Ирода…

Затем узнаем, как празднуют Рождество в Польше, Италии, Франции. Рождественские традиции и обряды.

Во второй части спектакля — отправимся в Рождественское путешествие! Во многих странах празднуют Рождество. И везде по-своему.

Мы побываем в Польше, Италии, Франции, а также в других странах и узнаем о некоторых рождественских традициях и обрядах.

После спектакля — народные игры для детей с артистами театра под живую музыку.