Фольклорный театр «Ученый медведь» привозит в Зеленоград теневой спектакль по мотивам традиционного вертепа — «Рождество», в котором звучат народные песни, колядки, загадки, а также живая музыка.
Вы услышите самые разные музыкальные инструменты — гусли, цитра, различные флейты, жалейка, бузуки (греческий инструмент наподобие мандолины), гонг, варган, а также трещотки, шумелки и звенелки.
Первая часть спектакля — традиционная: Мария, Иосиф, рождение Младенца Иисуса, поклонение трех волхвов, дворец царя Ирода…
Затем узнаем, как празднуют Рождество в Польше, Италии, Франции. Рождественские традиции и обряды.
Во второй части спектакля — отправимся в Рождественское путешествие! Во многих странах празднуют Рождество. И везде по-своему.
Мы побываем в Польше, Италии, Франции, а также в других странах и узнаем о некоторых рождественских традициях и обрядах.
После спектакля — народные игры для детей с артистами театра под живую музыку.
Продолжительность всего спектакля — 1 час.
Художник, автор сценария и режиссер — Пронькин Андрей.
Бронируйте места на сайте или по телефонам 8-985-49-2345-8, 8-985-112-82-93.
Дата: 14 января 2018 года
Время сеансов: 12:00 и 15:00 (общая продолжительность — 1,5 часа)
Место проведения: Библиотека № 253 (корпус 1106).
Стоимость: 850 рублей, «взрослый+ребенок» 1500 рублей. Билеты в продаже в библиотеке №253 (корпус 1106) и в Центральной детской библиотеке № 251 (корпус 401) с 10:00 до 20:00.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В январе
-
Скидка на плитку 10%