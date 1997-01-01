«Основная идея лектория — рассказать школьникам о научных достижениях и разработках выпускающих кафедр универитета. Лекции читают ведущие инженеры, преподаватели и ученые кафедр МИЭТ» , — сообщает вуз.

Вход на мероприятия по предварительной регистрации. При входе в здание в университет необходимо зарегистрироваться на месте. Наличие паспорта школьников и взрослых обязательно. Проход осуществляется через центральную проходную вуза.

Адрес: Зеленоград, площадь Шокина, 1. Проезд до остановки «МИЭТ» на автобусах 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 31, 32.

Присылайте отзывы и фотографии после посещения «Университетских суббот» в МИЭТе.