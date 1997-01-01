В рамках проекта «Университетские субботы» в МИЭТе каждую неделю проходят бесплатные лекции и мастер-классы. Они ориентированы на старшеклассников, но приходить могут все желающие. Необходимо лишь зарегистрироваться и иметь при себе паспорт. Представляем расписание на ближайшие недели.
12:20-14:00 — Мастер-класс по схемотехникеДля школьников 7-11 классов. Участникам объяснят принципы электрических схем, после чего все желающие смогут собрать несколько простейших схем своими силами, с помощью специального стенда. Регистрация
12:00-13:30 — Мастер-класс «Деловые коммуникации. Мастерство деловой презентации» Для школьников 10-11 классов, студентов колледжей. Каждый человек в своей жизни неоднократно сталкивается с необходимостью не только донести до людей информацию, но и предложить им сотрудничество, организовать совместную деятельность для достижения общей цели. Это могут быть знакомые или совершенно не знакомые люди, разные по возрасту и степени заинтересованности в совместной работе. Как преодолеть своё волнение, найти нужные слова, заинтересовать, организовать совместную деятельность и получить результат — вот то, чему будут учиться на мастер-классе. Лектор: Саркисян Ольга Витальевна, старший преподаватель кафедры МиУП МИЭТ. Регистрация
12:20-13:50 — лекция «Технологии микроэлектроники в мобильных гаджетах: как все устроено» Для школьников 7-11 классов. Научно-популярная лекция по теме микроэлектроники и микросистемной техники. Будут рассмотрены особенности передовых микротехнологий, их применение в мобильных устройствах. После лекции участники смогут посетить Лабораторию измерения и контроля микросистем, где ознакомятся с образцами микромеханических датчиков и контрольно-испытательным оборудованием. Лектор: Бойко Антон Николаевич, доцент. Регистрация
12:20-14:00 — Мастер-класс по проектированию и конструированию в САПР SolidWorks Для школьников 5-11 классов. После вводной лекции, посвященной 3D-моделированию, и, в частности, работе в профессиональном САПРе SolidWorks, каждый желающий сможет получить навыки работы в SolidWorks: создание эскиза, создание 3D-модели по эскизу, создание сборок из нескольких 3D-моделей. Лектор: Шепелев Станислав Олегович, руководитель СКБ «Робототехника» МИЭТ. Регистрация
11:00-12:20 — семинар «Энергия ветра»Для школьников 7-11 классов. Участники семинара ознакомятся с принципами работы ветроэнергетических установок, самостоятельно оценят ветроэнергетический потенциал местности и проведут аналитический выбор (на основе статистических данных) наиболее оптимальных вариантов организации системы электроэнергетического обеспечения. Лектор: Железнякова Анастастия Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент Института перспективных материалов и технологий МИЭТ. Регистрация
12:00-14:00 — Мастер-класс «Основы проектирования и программирования робототехнических систем»Для школьников 5-11 классов. На занятии будут продемонстрированы основы проектирования, конструирования и программирования робототехнических систем с помощью специально разработанного робототехнического набора и презентационных материалов. Будет проведена сборка и программирование робота. Затем учащиеся сами, под руководством преподавателей, соберут и запрограммируют электронное устройство на базе учебного набора. Лектор: Шепелев Станислав Олегович, руководитель СКБ «Робототехника» МИЭТ. Регистрация
«Основная идея лектория — рассказать школьникам о научных достижениях и разработках выпускающих кафедр универитета. Лекции читают ведущие инженеры, преподаватели и ученые кафедр МИЭТ» , — сообщает вуз.
Вход на мероприятия по предварительной регистрации. При входе в здание в университет необходимо зарегистрироваться на месте. Наличие паспорта школьников и взрослых обязательно. Проход осуществляется через центральную проходную вуза.
Адрес: Зеленоград, площадь Шокина, 1. Проезд до остановки «МИЭТ» на автобусах 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 31, 32.
Присылайте отзывы и фотографии после посещения «Университетских суббот» в МИЭТе.
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