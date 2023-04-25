Зеленоград!
13 Мая в баре «SOVA» концерт мощнейших представителей панк-рока, групп: «СМЕХ» и «Dёргать!».
А также — ещё пяти бодрых рок-команд, в том числе — местных групп.
Адрес: Савёлкинский проезд, 12
Начало концерта: 13 мая в 16:00
Группа встречи: Вконтакте.
Билеты: уже здесь.
Данный концерт пройдёт в рамках пре-пати к фестивалю ANTI-PARTY, который пройдёт в середине июня.
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